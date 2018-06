AKTIE IM FOKUS: Verhaftung Stadlers drückt auf VW-Kurs

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Vorzugsaktien von Volkswagen haben am Montag nachgegeben.



Mit einem Abschlag von 1,93 Prozent auf 157,93 Euro waren sie am Vormittag der größte Verlierer im Dax . Die vorläufige Festnahme von Audi-Chef Rupert Stadler drückte am Markt auf die Stimmung für die VW-Aktie.