AKTIE IM FOKUS: Verbio-Anstieg wird zur Rally - Charttechnisches Bild aufgehellt

FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem Umfeld wieder anziehender Börsen und generell erholter Werte aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien haben die Aktien von Verbio am Dienstag an ihren guten Lauf vom Vortag angeknüpft. Mit einem Anstieg um sechs Prozent haben die Papiere des Biosprit-Herstellers ihr Plus seit dem Freitagstief bei gut 50 Euro nun schon auf mehr als 15 Prozent ausgebaut. Auch Windkraftaktien zeigten sich am Dienstag erholt, wie Kursgewinne von 4,7 Prozent etwa bei Nordex zeigten.

Durch den Kurssprung passierten die Verbio nach den 21- und 200-Tage-Linien, die am Vortag überschritten wurden, auch noch die mittelfristig relevante 50-Tage-Linie. Alle drei Linien sind bei Anlegern beliebte Trendindikatoren mit unterschiedlichen Horizonten. Am Vortag bereits hatte sich der Experte Florian Pfeilschifter vom Analysehaus Stifel weiter positiv zu der Aktie geäußert. Mit einem Kursziel von 90 Euro traut er den Aktien noch viel zu./tih/jha/