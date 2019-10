AKTIE IM FOKUS: Varta nähern sich immer mehr der 100-Euro-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Varta sind am Dienstag nach einer mehrwöchigen Konsolidierung auf ein weiteres Rekordhoch gestiegen.



In der Spitze stieg der Kurs um 3,5 Prozent auf 93,70 Euro und nähert sich somit immer mehr der runden Marke von 100 Euro. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs nahezu vervierfacht.

In den vergangenen Wochen und Monaten war am Markt immer wieder spekuliert worden, der Batteriespezialist könne die Batterien für neue Airpods von Apple liefern, aber möglicherweise auch für die neuen Echo Buds von Amazon.

Die Form und die Produkteigenschaften der kabellosen Kopfhörer Echo Buds legten dies nahe, hatte Analyst Stephan Klepp von der Commerzbank vor kurzem argumentiert. Echo Buds von Amazon ähnelten in ihrer Form sehr den entsprechenden Geräten von Samsung Galaxy - für die wiederum Varta die Lithium-Ionen-Batterien liefere. Alles in allem sei der Markt für kabellose Kopfhörer noch immer in einer Frühphase./bek/jha/

