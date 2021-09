AKTIE IM FOKUS: Varta fallen auf Mehrmonatstief - Apple ohne neuen AirPod

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Varta sind am Mittwoch auf den tiefsten Stand seit vier Monaten abgerutscht.



Ein Minus von 3,8 Prozent im frühen Xetra-Handel wurde am Morgen am Markt mit der Nachlese der Apple -Produktpräsentationen begründet. Der Kurs des Batterieherstellers näherte sich der Marke von 120 Euro - ein Niveau, auf dem sie letztmals im Mai gehandelt wurden.

Apple hatte am Vortag unter anderem das iPhone 13 und eine neue Generation der Apple Watch vorgestellt. Börsianer verwiesen im Zuge dessen darauf, dass von dem US-Technologiekonzern aber kein neuer AirPod angekündigt wurde. Laut dem Marktbeobachter Michael Hewson vom Broker CMC Markets gab es zuvor Spekulationen über die Vorstellung eines neuen schnurlosen Kopfhörers, für den Varta bislang als Zulieferer der Knopfzellen bekannt ist. Diejenigen, die darauf gehofft hätten, seien nun enttäuscht worden./tih/jha/