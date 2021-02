AKTIE IM FOKUS: Varta deutlich im Plus - Facebook-Eintrag sorgt für Fantasie

Weitere Suchergebnisse zu "Varta":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Varta haben am Dienstag einmal mehr im Fokus gestanden.



Mit plus 4,5 Prozent setzten sich die Anteilsscheine des Batterieherstellers an die MDax-Spitze und nahmen wieder Kurs auf ihr jüngstes Rekordhoch knapp über 181 Euro. Zum Monatswechsel hatte es angesichts unter Druck geratener Leerverkäufer wilde Kurskapriolen gegeben.

Nun wirft die Zahlenvorlage am kommenden Donnerstag ihre Schatten voraus. Für zusätzliche Spannung sorgt ein Beitrag auf der offiziellen Facebook-Seite des Konzerns. "In diesem Jahr findet der Independence Day am 18. Februar statt", so der Text, der viel Platz für Spekulationen lässt. Sorgenfaktor war zuletzt vor allem zunehmender Konkurrenzdruck aus Asien./ag/mis