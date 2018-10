AKTIE IM FOKUS: Vapiano klettern nach Kapitalerhöhung deutlich

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die schwer angeschlagenen Papiere von Vapiano sind am Mittwoch zeitweise um rund 24 Prozent auf 7,82 Euro angesprungen.



Tags zuvor hatte die Restaurantkette eine Kapitalerhöhung zu einem Platzierungspreis von 10 Euro durchgeführt, in vollem Umfang gestützt durch die Hauptaktionäre Mayfair, VAP Leipzig und Exchange Bio. Damit fließen dem Unternehmen gut 20 Millionen Euro zu.

Damit habe Vapiano seine Bilanz etwas aufgebessert, kommentierte Analyst Nikolas Mauder von Kepler Cheuvreux. Die Nettoverschuldungsquote sei gesunken, aber immer noch auf einem recht hohen Niveau. Die entscheidende Frage bleibe für ihn, was angesichts dessen aus den Expansionsplänen werde, so Mauder. Die Aktie erscheine zwar günstig, aber er bleibe an der Seitenlinie, bis er mehr Klarheit über das Tempo bei den Neueröffnungen habe.

Mit 6,31 Euro waren Vapiano-Aktien tags zuvor auf ein Rekordtief gefallen. Seit dem Börsengang im Juni 2017 bei 23 Euro mussten die Anleger damit einen Verlust von fast einem Dreiviertel ihres Einsatzes hinnehmen./ag/fba