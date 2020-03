AKTIE IM FOKUS: Vapiano bei dünnem Handel mit Rekordtief - Brauchen Staatshilfe

Weitere Suchergebnisse zu "Vapiano":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die ohnehin schwer angeschlagene Restaurantkette Vapiano trifft die Coronavirus-Krise zur Unzeit.



Um das in den kommenden Wochen notwendige Geld aufzutreiben, ist das Unternehmen auf die von verschiedenen Regierungen in Europa angekündigten finanziellen Unterstützungsprogramme im Rahmen der Covid-19-Krise angewiesen. An der Börse sorgte die Meldung für ein neues Rekordtief von 1,51 Euro.

Zum Vergleich: Das Rekordhoch hatte im Januar 2018 noch bei 25,20 Euro gelegen. Inzwischen hat die Vapiano-Aktie 94 Prozent des damaligen Wertes verloren und wird an der Börse kaum noch gehandelt./ag/jha/

