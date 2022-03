AKTIE IM FOKUS: Vantage Towers stark - Bericht über Investoreninteresse

Weitere Suchergebnisse zu "Orange":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Vantage Towers sind am Freitagmorgen im wackeligen Marktumfeld gefragt. Am Vormittag kletterten die Aktien der ehemaligen Funkturm-Sparte von Vodafone als Spitzenreiter im MDax um knapp neun Prozent auf 32,78 Euro. Damit nehmen sie wieder Kurs auf ihr Rekordhoch vom Jahresanfang bei 33 Euro.

Laut einem Medienbericht haben sich Investoren zwecks einem möglichen Milliardeninvestment in Vantage an Vodafone gewandt. Die Briten bevorzugten allerdings eine große Fusion in der Branche, hieß es. Spekulationen über eine Zusammenlegung der Funkturm-Sparten der Deutschen Telekom und Orange mit Vantage Towers kursieren bereits einige Zeit./ag/mis