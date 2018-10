AKTIE IM FOKUS: Valeo brechen ein - Margenziel für 2018 erneut gesenkt

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

PARIS (dpa-AFX Broker) - Eine Gewinn- und Umsatzwarnung hat den Aktien des französischen Autozulieferers Valeo heftig zugesetzt.



Sie sackten im Pariser Leitindex Cac-40 zuletzt um 16,5 Prozent ab auf 24,94 Euro. Bei zeitweise 23,90 Euro erreichten sie den tiefsten Stand seit rund 5 Jahren.

Valeo hatte zuvor zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Margenziele für das Gesamtjahr gekappt. Wegen eines Abschwungs in China und neuen Regelungen für Emissionstests bei Fahrzeugen in Europa rechnet Valeo nun mit einer geringeren Profitabilität. Auch das Umsatzwachstum werde geringer ausfallen, hieß es.

Die Ankündigung sei "deutlich schlimmer als befürchtet" gewesen, urteilten die Experten der Citigroup. Und bei der Societe Generale hieß es: Das Vertrauen in den Autozulieferer sei weiter untergraben worden. Die französische Großbank strich daher kurzerhand ihre Kaufempfehlung für die Aktie und erwartet nun bis 2020 eine geringere Profitabilität als bisher. Dagegen gibt sich JPMorgan-Analyst Jose Asumendi zuversichtlicher und bekräftigte seine Empfehlung "Overweight". Mit der Prognosekürzung hat Valeo seines Erachtens lediglich reinen Tisch gemacht./ck/jha/

