AKTIE IM FOKUS: VW weiten Verluste aus - Anklage in Dieselaffäre

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - VW-Vorzugsaktien haben ihre Verluste am Dienstagmittag auf 2 Prozent ausgeweitet.



Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat die Führungsspitze der Wolfsburger wegen Marktmanipulation angeklagt. Der Vorwurf lautet, Anleger im Jahr 2015 "vorsätzlich zu spät" über die Risiken der Dieselaffäre informiert zu haben. Das teilten die Strafverfolger am Dienstag in Braunschweig mit./ag/fba