AKTIE IM FOKUS: VW testen Chartwiderstand - Neuer Favorit von Redburn

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholungsrally der Volkswagen Vorzüge hat am Dienstag nochmals neuen Schwung bekommen.



Mit plus 3,4 Prozent testeten die Papiere der Wolfsburger den Chartwiderstand um 150 Euro. In den sieben Handelstagen seit dem Zwölfmonatstief von 134,20 Euro kletterten sie inzwischen um rund 12 Prozent.

Weiteren Auftrieb gab eine Branchenstudie des Investmenthauses Redburn. Für den Analysten Ashlee Ramanathan sind VW-Papiere darin klarer Favorit unter den europäischen Markenherstellern. Das Fahrzeugangebot beim Thema E-Mobilität hebe sich von der Konkurrenz ab, so der Experte.

Er lobte zudem das Optimierungspotenzial des Konzerns. Den Aktien traut Ramanathan 254 Euro zu und liegt damit nur minimal unter den 255 Euro des größten VW-Optimisten: Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler./ag/zb

