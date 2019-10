AKTIE IM FOKUS: VW legen nach Kursrally nur moderat zu - Keine Prognoseerhöhung

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem Kursplus von bis zu 3 Prozent sind VW-Vorzugsaktien am Mittwochvormittag auf noch plus 1 Prozent zurückgekommen.



Damit ging ihnen nach der jüngsten Rally um 22 Prozent seit dem Zwischentief vor vier Wochen etwas der Schwung aus. Einen Grund für Gewinnmitnahmen sieht ein Börsianer insbesondere in der Aussage des VW-Finanzchefs Frank Witter, dass es nach dem Monat Oktober keinen Grund gebe, etwas an der Ebit-Prognose zu ändern. Einige hätten sich nach der Kursrally wohl einen erhöhten Ausblick erhofft, so der Börsianer. Der Quartalsbericht kam derweil bei Experten gut an. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi konstatierte sehr starke Ergebnisse und Barmittelzuflüsse./ag/men