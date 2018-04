AKTIE IM FOKUS: VW-Anleger hoffen auf Schlussstrich unter Diesel-Affäre

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein möglicher Wechsel an der Spitze des Autobauers Volkswagen hat bei den Anlegern am Dienstag Anklang gefunden.



Die im Dax notierten Vorzugsaktien bauten ihre Gewinne am frühen Nachmittag aus und erklommen bei 172,50 Euro den höchsten Stand seit Anfang Februar. Zuletzt legten sie noch um 4,54 Prozent auf 171,72 Euro zu.

Konzernchef Matthias Müller soll laut Medienberichten durch den VW -Markenchef Herbert Diess abgelöst werden, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete. Die gleiche Information verbreitete die Nachrichtenagentur Bloomberg. Zuvor hatte Volkswagen in einer Adhoc mögliche personelle Änderungen im Vorstand angekündigt.

Müller sei nie ganz unumstritten gewesen, begründete ein Händler die positive Kursreaktion. Da Diess einst vom Konkurrenten BMW gekommen sei, werde er weniger mit der Diesel-Affäre in Zusammenhang gebracht. Zudem habe er einen guten Ruf als Kostensenker.

Bereits auf einer Sitzung des Aufsichtsrats am kommenden Freitag könnte die Personalie entscheiden werden, schrieb das "Handelsblatt" weiter. Bei den Großaktionären sei die Erkenntnis gereift, dass das Unternehmen nach der weitgehenden Aufarbeitung des Dieselskandals nun einen Neuanfang brauche. Müller sehe dies auch so und gehe daher freiwillig.

Ein Börsianer verwies zudem auf schon länger kursierende Spekulationen über eine Abspaltung des Lkw-Geschäfts.

Die VW-Aktien hatten am Dienstag schon von einem positiven Branchenumfeld profitiert, nachdem China eine Senkung der Auto-Zölle in Aussicht gestellt hatte./mis/das