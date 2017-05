AKTIE IM FOKUS/United Internet klettern weiter - Höchster Stand seit Anfang 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Drillisch":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des TecDax-Schwergewichts United Internet haben am Dienstag nach einer Analystenempfehlung ihre jüngste Rally fortgesetzt.



Die Aktie stieg zuletzt um 3,10 Prozent auf 49,53 Euro. Damit bauten die Papiere ihre Gewinne nach der Ankündigung, den Konkurrenten Drillisch übernehmen zu wollen, auf rund 16 Prozent aus. Als Auslöser für die Gewinne am Dienstag nannten Händler charttechnische Gründe und eine positive UBS-Studie.

UBS-Analyst Vikram Karnany stufte das Papier von "Neutral" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 42 auf 57 Euro. Er sehe durch die geplante Übernahme ein bedeutendes Synergiepotenzial, das in den gegenwärtigen Kursen der beiden Aktien nur zu gut der Hälfte eingepreist sei, schrieb Karnany in einer Studie vom Dienstag.

Bei den Papieren von United Internet hänge das Wohl oder Wehe nun gänzlich von der Übernahme ab. Kritisch sei vor allem die Zustimmung durch die Drillisch-Aktionäre, von der er letztlich ausgehe. Mit dem Kursanstieg vom Dienstag legte der Börsenwert von United Internet seit der Übernahme-Ankündigung am 12. Mai um rund 1,4 Milliarden Euro auf 10,2 Milliarden Euro zu.

Dazu hatte es noch eine Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 164 Millionen Euro gegeben. Größter Nutznießer der Gewinnausschüttung und des Kursanstiegs ist Unternehmenschef Ralph Dommermuth, der 40 Prozent der Anteile hält.

Auch der Börsenwert von Drillisch zog in den vergangenen Wochen an. So stieg der Aktienkurs um 15 Prozent auf 56,05 Euro. Der Börsenwert des Unternehmens lag damit zuletzt bei 3,6 Milliarden Euro. United Internet hält bereits etwas mehr als 30 Prozent an Drillisch und will diesen Anteil durch Einbringung einer Tochter über eine Kapitalerhöhung auf knapp 73 Prozent ausbauen./zb/stb