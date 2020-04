AKTIE IM FOKUS: UnitedHealth trotzen nach Zahlen dem schwachen Markt

Weitere Suchergebnisse zu "UnitedHealth Group":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach Quartalszahlen haben sich am Mittwoch die Papiere von UnitedHealth Group mit einem Plus von 3,74 Prozent an die Spitze des Dow Jones Industrial gesetzt und dem schwachen Gesamtmarkt damit getrotzt.



Sie kosteten zuletzt 280,61 Dollar.

Die Analysten der Credit Suisse beließen ihr Votum nach den Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe die Markterwartungen übertroffen, schrieben sie in ihrer aktuellen Studie und lobten die Bestätigung der Jahresziele.

Die Corona-Pandemie hatte beim größten US-Gesundheitsdienstleister und Krankenversicherer im ersten Quartal nur leicht auf die Gewinne gedrückt. Das Management will die Auswirkungen der Pandemie auf die Geschäfte weiterhin genau beobachten. Der Chef der Service-Sparte Optum, Andrew Witty, werde zudem vorübergehend freigestellt, um bei einer Covid-19-Impstoff-Initiative der Weltgesundheitsorganisation WHO mitzuarbeiten. Vom Abschneiden der Optum-Sparte im ersten Quartal zeigten sich die Analysten der Credit Suisse angetan. Das starke Wachstum gehe weiter, hieß es.

Seit ihrem März-Tief im Zuge der Corona-Krise bei 187,72 Dollar haben sich UnitedHealth nun schon wieder um fast 50 Prozent verteuert. Im Februar hatten sie mit 306,71 Dollar ein Rekordhoch erreicht. Dieses nehmen sie nun allmählich wieder ins Visier./ajx/fba