AKTIE IM FOKUS: Under Armour sacken ab - Pressebericht zu Untersuchungen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein Pressebericht zu Untersuchungen der US-Behörden hat die Aktien von Under Armour am Montag im vorbörslichen US-Handel belastet.



Zuletzt sackten die Papiere des US-Sportbekleidungsherstellers um mehr als 15 Prozent auf 16 US-Dollar ab. Dies ist das tiefste Niveau seit Ende August.

Die Börsenaufsicht und das Justizministerium prüften bei Under Armour die Buchhaltungspraktiken, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Es werde demnach untersucht, ob der kleinere Nike- und Adidas-Rivale den Umsatz von Quartal zu Quartal verschoben habe, um erfolgreicher zu wirken.

Die Untersuchungen wurden in einer für das Unternehmen schwierigen Zeit publik. Under Armour kämpft derzeit mit dem schärferen Wettbewerb im Heimatmarkt und mit einer unterdurchschnittlichen Entwicklung des Aktienkurses./la/mis