AKTIE IM FOKUS: Umsatzprognose drückt Pinterest auf Rekordtief

Weitere Suchergebnisse zu "Pinterest":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Ein enttäuschender Umsatzausblick hat am Freitag die Aktien des Börsenneulings Pinterest auf ein Rekordtief geschickt.



Sie fielen zeitweise bis auf 18,71 US-Dollar und damit unter ihren Ausgabepreis von 19 Dollar im April dieses Jahres. Zuletzt gaben sie 19,4 Prozent auf 20,27 Dollar ab.

Die Online-Fotoplattform hatte am Vorabend über ihr drittes Quartal berichtet. Das Unternehmen war nicht nur tiefer in die roten Zahlen gerutscht, sondern enttäuschte auch beim Umsatz pro Kunde. Am Markt sei aber vor allem die Jahresumsatzprognose negativ aufgenommen worden, sagte ein Händler. Analysten hatten im Schnitt bisher mehr erwartet./ck/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------