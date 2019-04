AKTIE IM FOKUS: Übertroffene Erwartungen schieben Sartorius vorbörslich an

Weitere Suchergebnisse zu "Sartorius Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Sartorius ist überraschend stark ins Jahr gestartet und hat mit seiner Quartalsbilanz die Erwartungen der Analysten übertroffen.



Die Aktie des Pharma- und Laborausrüsters konnte daraufhin am Donnerstag auf der Handelsplattform Tradegate um 4 Prozent gegenüber ihrem Xetra-Schluss zulegen.

Die Aktie steuert damit auf eine Erholung nach einem sehr schwachen Vortag zu. Am Mittwoch litt das Papier unter einer beobachteten Schwäche von Roche in der Diagnostik, aber auch unter der Rotation von Anlegern von defensiven in zyklische Branchen, die die ganze Pharmabranche belastete.

Händler sprachen mit Blick auf Sartorius von starken Quartalszahlen und freuten sich besonders über den deutlich gestiegenen Auftragseingang. Den Ausblick aufs Gesamtjahr hat der Konzern bestätigt. Ihren Erfolg verdankt Sartorius vor allem der wichtigen Sparte Bioprocess Solutions, die Technologien für die Herstellung von Biopharmazeutika liefert./niw/tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------