AKTIE IM FOKUS: Überraschend gute Zahlen hieven Credit Suisse auf Halbjahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Credit Suisse sind am Mittwoch nach überraschend guten Quartalszahlen auf das höchste Niveau seit Oktober 2018 gesprungen.



Zuletzt stand bei den Papieren der Großbank ein Plus von gut 3 Prozent auf 13,965 Franken zu Buche. Damit waren sie der Favorit im Schweizer Leitindex SMI .

Die Credit Suisse hatte den Gewinn in den ersten drei Monaten des Jahres stärker als erwartet gesteigert und und blickt vorsichtig optimistisch auf das zweite Quartal. Das Finanzhaus profitierte wie zuletzt unter anderem von dem Sparkurs, den die Bank in den vergangenen Jahren immer wieder verschärft hatte. So konnte der Ertragsrückgang durch niedrigere Kosten mehr als kompensiert werden. Bei den Sparten lief vor allem das Geschäft in der internationalen Vermögensverwaltung gut.

Die Schweizer Großbank habe die Erwartungen an das erste Quartal auf bereinigtem Vorsteuerniveau übertroffen und auch in fast allen Sparten besser als erwartet abgeschnitten, schrieb die Expertin Anke Reingen vom Analysehaus RBC. Überraschend starke Erträge hätten die höheren Kosten mehr als ausgeglichen./la/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------