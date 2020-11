AKTIE IM FOKUS: Übernahmespekulation treibt Bilfinger hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einer starken Nachfrage haben sich am Freitagmorgen die Aktien von Bilfinger erfreut.



Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für sie um fast zehn Prozent auf knapp 19 Euro nach oben. Informierten Personen zufolge soll sich der Infrastrukturkonzern selbst zum Verkauf stellen, nachdem mehrere Private-Equity-Firmen Interesse an einer Übernahme des Unternehmens gezeigt haben sollen.

Strategisch wäre eine Übernahme durch einen Private-Equity-Investor mit einem anschließenden Ausbau des Unternehmens durchaus sinnvoll, merkte die Commerzbank an. Bilfinger sei geografisch breit aufgestellt und biete eine große Palette an Dienstleistungen an.

Ein Händler riet gleichwohl zur Vorsicht. Als schon einmal Spekulationen am Markt um eine Übernahme Bilfingers aufgekommen seien, habe der Aktienkurs zwar zunächst stark zugelegt, im weiteren Handelsverlauf die Gewinne aber wieder abgegeben./bek/jha/