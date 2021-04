AKTIE IM FOKUS: Übernahmefantasie treibt Hugo Boss kräftig an

Weitere Suchergebnisse zu "Hugo Boss":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Übernahmefantasie hat die Aktien des Modekonzerns Hugo Boss am Mittwoch auf den höchsten Stand seit etwas mehr als einem Jahr getrieben.



Die Aktien führten den MDax am Vormittag mit einem Plus von knapp acht Prozent auf 38,22 Euro an. Börsianer verwiesen auf Spekulationen über ein Kaufinteresse der Luxusgüterkonzerne LVMH und Kering sowie seitens Finanzinvestoren nach einem entsprechenden Bericht der "Times".

Erst im vergangenen Jahr war der britische Sportmodeanbieter Frasers Group bei dem Metzinger Unternehmen eingestiegen und hatte den Anteil anschließend bis auf mehr als 15 Prozent im Januar ausgebaut./mis/jha/