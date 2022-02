AKTIE IM FOKUS: UBS reagieren mit deutlichen Gewinnen auf Zahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der UBS hat mit deutlichen Kursgewinnen auf die Zahlen zum vierten Quartal reagiert. Mit einem Kurssprung von 5,8 Prozent setzte der Wert im frühen Handel seinen mittelfristigen Aufwärtstrend seit dem Corona-Einbruch im März 2020 fort. Seit den damals verzeichneten Tiefs hat sich der Kurs mehr als verdoppelt.

Analysten zufolge liegt der Geschäftsertrag im Schlussquartal am oberen Ende der Erwartungen. Die Kosten seien insgesamt zwar auch etwas höher als erwartet ausgefallen, allerdings bei weitem nicht so deutlich wie der Geschäftsertrag. Umso mehr wird die strikte Kostendisziplin der Großbank begrüßt. Gut kommen auch die neuen Ziele an.

Analystin Flora Bocahut von Jefferies bezeichnete die Zahlen als sehr stark. Sie zeugten von einer anhaltend dynamischen Entwicklung. Kian Abouhossein von JPMorgan hob unterdessen die Anhebung der erwarteten Dividende für 2021 und die höher als erwarteten Aktienrückkäufe für 2022 positiv hervor./mf/jha/