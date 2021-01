AKTIE IM FOKUS: UBS begeistert mit starkem Gewinn und Aktienrückkaufprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Starke Ergebnisse der UBS haben am Dienstag den Aktien der Schweizer Großbank und auch vielen anderen aus der Branche Auftrieb gegeben.



Am Morgen zogen die Papiere um 3,7 Prozent auf 13,40 Franken an und waren damit Spitzenwert im Stoxx Europe 50 und auch im SMI .

Die UBS steigerte im vergangenen Jahr ihren Gewinn um mehr als 50 Prozent auf 6,6 Milliarden US-Dollar und übertraf deutlich die Erwartungen des Marktes. Zudem sollen in den nächsten drei Jahren Aktien im Wert von bis zu 4 Milliarden Franken zurückgekauft werden. Analyst Kian Abouhossein von JPMorgan betonte, er werte die UBS-Aktie weiter als sein "top weltweites Investment-Banking Pick"./ck/jha/