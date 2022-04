AKTIE IM FOKUS: Twitter schnellen hoch - Tesla-Chef Musk will Twitter kaufen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine Übernahmeofferte für Twitter durch Tesla-Chef Elon Musk hat die Aktien des Kurznachrichtendienstes am Donnerstag angetrieben. Sie stiegen im vorbörslichen US-Handel um gut 13,5 Prozent auf 52,06 US-Dollar. Tesla-Aktien standen vorbörslich mit Abschlägen von gut ein Prozent hingegen unter Druck.

Musk bietet laut bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Papieren 54,20 Dollar in bar je Twitter-Aktie. Das seien 54 Prozent mehr als die Aktien am 28. Januar gekostet habe, dem Tag bevor Musk begonnen habe in Twitter zu investieren.

Erst vor wenigen Tagen hatte Musk auf einen Verwaltungsrats-Posten bei Twitter verzichtet. Dadurch waren Einschränkungen auf den Ausbau seiner Beteiligung auf nicht mehr als 14,9 Prozent weggefallen./mis/jha/