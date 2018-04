AKTIE IM FOKUS: Twitter rutschen ins Minus - Ausblick überschattet gute Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Twitter":

NEW YORK (dpa-AFX) - Twitter hat am Mittwoch an der Börse nicht lange von guten Quartalszahlen profitiert: Nach einem freundlichen Start drehten die Aktien des Kurznachrichtendienstes schnell ins Minus und verloren zuletzt knapp 5 Prozent.





Das bis vor kurzem chronisch verlustreiche Unternehmen hatte zu Jahresbeginn zwar das zweite Quartal in Folge schwarze Zahlen geschrieben und die Analystenerwartungen übertroffen. Allerdings warnte Finanzchef Ned Segal, dass die kommenden Quartale schwieriger werden dürften./gl/he