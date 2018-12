AKTIE IM FOKUS: Tui-Geschäftszahlen kommen bei Anlegern glänzend an

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

LONDON (dpa-AFX Broker) - Gute Zahlen des Touristikkonzerns Tui haben die Aktie am Donnerstag angetrieben.



An der Börse in London ging es am Morgen um mehr als sechs Prozent aufwärts, damit führten die Anteilsscheine den britischen Leitindex FTSE 100 an. Die Papiere knüpften damit an ihre jüngste Erholung an, nachdem sie vor knapp einer Woche ihr Jahrestief bei 1075 Pence erreicht hatten. Der Tui-Kurs kannte seit Mai nahezu nur die Richtung abwärts. Vom damaligen Hoch bei 1816 Pence hat das Papier - selbst inklusive der jetzigen Gewinne gerechnet - aber immer noch rund ein Drittel an Wert eingebüßt.

Umso mehr zeigten sich die Anleger am Donnerstag über den Geschäftsverlauf im Sommer erfreut. Der weltgrößte Reisekonzern hatte die Hitze in Europa gut verkraftet und vor allem gute Geschäfte mit den eigenen Hotels und Kreuzfahrten gemacht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende September verdiente der Konzern fast 14 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Laut einem Händler konnte Tui im Berichtsquartal die Markterwartungen an den Umsatz toppen. Beim operativen Ergebnis schnitt das Unternehmen zudem leicht besser ab, als vom Management ursprünglich in Aussicht gestellt./tav/jha/

