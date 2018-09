AKTIE IM FOKUS: Trockenheit schickt K+S auf Tief seit Ende 2016

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer weiteren Unterbrechung in der Kaliförderung am Standort Hattorf sind die Aktien von K+S unter Druck geraten.



Sie fielen um 1,8 Prozent auf 18,07 Euro auf den tiefsten Stand seit Ende 2016 und waren somit der größte Kursverlierer im MDax . Ende August hatte der Salz- und Düngemittelhersteller wegen der anhaltenden Trockenheit bereits die Kaliproduktion in Osthessen heruntergefahren.

"Die Trockenheit beeinträchtigt weiterhin die Produktion in Deutschland", hatte Analyst Rikin Patel von der Berenberg Bank am Vortag in einer Studie festgestellt. Die Produktionsausfälle drohten den operativen Gewinn (Ebitda) im dritten Quartal mit 80 Millionen Euro zu belasten. Solange sich für die Probleme keine Lösung abzeichne, dürften die Aktien von Investoren gemieden werden./bek/jha/

