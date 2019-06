AKTIE IM FOKUS: Traton fallen außerbörslich weiter zurück - VW erholt

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Trend zeigt für Traton-Papiere kurz vor dem Börsenstart am Freitag außerbörslich weiter abwärts: Im Handel per Erscheinen beim Broker Lang & Schwarz rutschten die Anteilsscheine der Lkw- und Bustochter mit 28,90 Euro auf einen neuen Tiefststand.



Börsianer verwiesen auf einen Medienbericht, wonach der Emissionspreis wohl eher am unteren Ende der Spanne zwischen 27 und 33 Euro liegen werde.

Autowerte zeigten sich derweil im freundlicheren Marktumfeld erholt - auch die Papiere der Traton-Mutter VW . Laut dem Experten Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler wird der Börsengang die "fast schon absurde Unterbewertung" der Papiere der Wolfsburger zeigen und möglicherweise den Startschuss für eine Neueinschätzung geben. Er hat ein Kursziel von 250 Euro angesetzt - aktuell kosten VW-Vorzüge 147,58 Euro./ag/mis