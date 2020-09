AKTIE IM FOKUS: Traton auf Hoch seit Ende Juli - Wieder Gespräche mit Navistar?

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Möglicherweise wiederbelebte Gespräche mit dem US-Unternehmen Navistar haben am Freitag den Traton-Kurs gestützt.



Die Papiere der VW -Nutzfahrzeugtochter rückten im SDax um 2,6 Prozent vor, mit 18,78 Euro erreichten sie in der Spitze ein Hoch seit dem 23. Juli. Sie schafften damit vorerst den Sprung über die charttechnisch relevante 200-Tage-Durchschnittslinie, die derzeit bei 18,50 Euro verläuft.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg aus informierten Kreisen berichtete, will Traton die Übernahmegespräche, die im Zuge der Corona-Krise ins Stocken geraten waren, nun wieder vorantreiben. Die Navistar-Papiere waren am Vorabend in New York schon um 5,6 Prozent angezogen. Der Traton-Mutterkonzern VW ist parallel schon an Navistar beteiligt.

Ein Börsianer begrüßte das Vorhaben aus strategischer Sicht, weil es Traton ein Tor öffne zum US-Nutzfahrzeugmarkt, der besonders lukrativ sei. Er ergänzte aus finanzieller Sicht, dass Traton mit einem im Juli aufgenommenen Konsortialkredit genug Spielraum geschaffen habe, um die restlichen Navistar-Anteile zu übernehmen./tih/fba

