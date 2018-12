AKTIE IM FOKUS: Tom Tailor mit nächstem Kursrutsch - Baader stuft ab

Weitere Suchergebnisse zu "Tom Tailor Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung durch die Baader Bank hat am Freitag die Aktien des Modeunternehmens Tom Tailor schwer belastet.



Sie fielen um fast 13 Prozent auf 2,086 Euro und knüpften so an ihre düstere Entwicklung im bisherigen Jahresverlauf an. Erstmals in ihrer Geschichte drohen sie nun unter die Marke von 2 Euro zu fallen. Baader-Analyst Volker Bosse hatte am Freitag seine bisherige Kaufempfehlung aufgegeben und das Votum auf "Hold" gesenkt - mit einem von 6 auf 2,50 Euro gekürzten Kursziel.

Bosse sieht in der Konzernmarke Bonita ein "niemals endendes Desaster". Er bezog sich damit auf die jüngste Gewinnwarnung und die schleppende Sanierung der Marke, die das Unternehmen schon länger belastet. Die Bewertung der Tom-Tailor-Aktie mache zwar auf den ersten Blick einen günstigen Eindruck, er verliere aber langsam das Vertrauen, dass Bonita überhaupt restrukturiert werden kann. Die Konsenserwartungen für Tom Tailor hält Bosse vor diesem Hintergrund für zu hoch angesetzt./tih/fba

