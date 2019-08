AKTIE IM FOKUS: Thyysenkrupp profitieren vorbörslich von Umbauplänen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Thyssenkrupp-Aktien haben am Donnerstag vorbörslich positiv auf die Umbaupläne des Industriekonzerns reagiert.



Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 2,3 Prozent. Die Aktie hatte allerdings in den vergangenen fünf Handelstagen auch zehn Prozent an Wert verloren.

Thyssenkrupp treibt seinen Umbau voran, mit dem der Konzern profitabler und wettbewerbsfähiger werden will. Dabei stellen die Essener weitere Geschäfte auf den Prüfstand, die derzeit Geld verbrennen. Nach einem schwachen dritten Quartal senkte der kriselnde Konzern allerdings seine Finanzziele für das laufende Geschäftsjahr.

Goldman-Sachs-Analyst Eugene King wertete das Zahlenwerk des Unternehmens in einer ersten Reaktion als negativ. Sein Kollege Christian Obst von der Baader Bank kritisierte den verdüsterten Ausblick der Essener.

Zudem werfe der geplante Umbau weitere Fragen zur künftigen Konzernstruktur auf. Mit dem geplanten Börsengang scheine Thyssenkrupp aber auf gutem Weg zu sein, so Obst./edh/zb

