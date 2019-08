AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp weiter erholt - Aufzugssparte gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Anleger von Thyssenkrupp haben sich am Donnerstag über offenbar reges Interesse an der Aufzugssparte der Essener gefreut.



Laut einem Bericht des "Manager Magazin" interessieren sich "fast alle namhaften Fonds" für "das letzte Prachtstück des wankenden Industriekonzerns". Nach dem Bericht ging es an der Börse für die Papiere des schwächsten Dax -Wertes des laufenden Jahres um 3,5 Prozent nach oben.

Die meisten Finanzinvestoren prüfen eine Mehrheits- oder gar die Komplettübernahme und würden sich dafür auch zusammentun, heißt es im Wirtschaftsmagazin weiter./ag/fba

