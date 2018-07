AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp steigen weiter - Aufzugssparte bleibt im Blick

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Thyssenkrupp bleiben am Mittwoch auf dem Vormarsch.



Am Vormittag knüpften sie mit einem Anstieg um 1,25 Prozent auf 22,76 Euro an ihre Kursrally vom Vortag an, als Spekulationen über eine Zerschlagung am Markt für viel Gesprächsstoff sorgten. Sie erreichten so ihren höchsten Stand seit einem Monat.

Dreh- und Angelpunkt der Diskussionen bleibt zur Wochenmitte die Aufzugsparte des Industriekonzerns, bei der neuerdings Spekulationen über eine mögliche Kombination mit Kone hochkochen. Ein solcher Schritt würde einen globalen Marktführer im Aufzugsgeschäft schaffen, schrieb Barclays-Analyst Lars Brorson am Mittwoch. In seiner Studie hält es für möglich, dass solch ein Zusammenschluss Werte im Größenbereich von bis zu 8 Milliarden Euro freilegen könnte - vor allem durch Synergien.

Nach Ansicht des Barclays-Experten würde eine Kombination von Kone und Thyssenkrupp vor dem Hintergrund möglicher kartellrechtlicher Hürden die schlüssigste Variante für einen Konsolidierungsschritt in der Branche sein./tih/jha/

