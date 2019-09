AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp steigen - HB: Aufzugssparte soll verkauft werden

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Thyssenkrupp haben ihre Kursgewinne nach einem "Handelsblatt"-Bericht am Mittwochmittag auf bis zu 5,5 Prozent ausgebaut.



Dort bremste dann aber wie zuletzt die 50-Tage-Linie eine weitere Erholung aus.

Der Zeitung zufolge will der Stahl- und Industriekonzern seine Aufzugssparte statt einem Börsengang nun eher verkaufen. Das Management um Vorstandschef Guido Kerkhoff habe in den vergangenen Tagen Briefe an potenzielle Interessenten geschrieben, in denen diese zur Abgabe eines Angebotes aufgefordert worden seien, hieß es unter Berufung auf Branchenkreise. ThyssenkKrupp bestätigte laut dem "Handelsblatt", dass neben der Vorbereitung des Börsengangs Interessensbekundungen potenzieller Interessenten geprüft würden.

Zuletzt hatte das "Manager Magazin" über reges Interesse "fast aller namhaften Fonds" für "das letzte Prachtstück des wankenden Industriekonzerns" berichtet.