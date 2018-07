AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp stark erwartet - Vorstandschef will gehen

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Thyssenkrupp werden am Freitag mit Kursgewinnen erwartet.



Vorstandschef Heinrich Hiesinger steht vor dem Abgang. An diesem Freitag wird der Aufsichtsrat laut Unternehmensangaben über seine Bitte um Vertragsauflösung beraten. Die Aktien reagierten hierauf am Vorabend auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Sprung um gut 4 Prozent über das Xetra-Schlussniveau.

Hiesinger war im Zuge der Fusion der Stahlsparte mit dem Konkurrenten Tata zuletzt immer wieder unter Druck geraten, weil Anteilseigner wie der US-Hedgefonds Elliott oder Cevian Capital mehr Tempo bei dem seit langem angekündigten Umbau des Ruhrkonzerns gefordert hatten.

Börsianer hoffen auf Abspaltungen und eine Neubewertung des wegen seiner komplexen Struktur aus ihrer Sicht zu gering geschätzten Konzerns. Elliott und Cevian dürften diesbezüglich weiter Druck machen, hieß es./ag/jha/

