AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp klettern - Industrial Solutions wohl unter der Lupe

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine neue Idee zur voranschreitenden Restrukturierung bei Thyssenkrupp kommt am Dienstag bei den Anlegern positiv an.



Die Aktien des Industriekonzerns kletterten im MDax um 2 Prozent auf 13,33 Euro und entwickelten sich damit noch besser als der ohnehin schon feste Gesamtmarkt. Schon länger steht die Zukunft der Aufzugsparte in der Diskussion, nun sollen die Essener angeblich auch Änderungen in der Industrial-Solutions-Sparte in Erwägung ziehen.

Thyssenkrupp habe die US-Bank Citigroup mit der Untersuchung des Geschäfts rund um industrielle Anlagen und Systeme beauftragt, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag unter Berufung auf Kreise. Laut Händlern erhöht die neue Konzernchefin Martina Merz damit das Tempo beim Konzernumbau. Der Commerzbank-Experte Ingo-Martin Schachel hält die Gerüchte für glaubwürdig. Er glaubt jedoch, dass nicht die komplette Sparte bei möglichen Käufern gefragt sein wird. Wahrscheinlicher seien kleinere Teilverkäufe./tih/mis