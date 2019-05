AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp geben Gewinne aus Kurs-Rally teilweise ab

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach dem Kursfeuerwerk der Aktien von Thyssenkrupp am Freitag haben Anleger zum Wochenbeginn Kursgewinne eingestrichen.



Die Papiere fielen am Dax -Ende um gut sieben Prozent auf 13,39 Euro. Am Freitag waren sie um fast 30 Prozent auf 14,40 Euro nach oben geschossen, befeuert von der strategischen Kehrtwende des Industriekonzerns.

Analyst Sven Diermeier von Independent Research vermutet, dass die Kurs-Rally am Freitag auch auf das Eindecken zuvor leer verkaufter Aktien zurückzuführen sein dürfte. JPMorgan-Analyst Luke Nelson hatte zuvor den Anteil der leer verkauften Thyssenkrupp-Aktien auf rund elf Prozent aller frei handelbaren Papiere geschätzt./bek/jha

