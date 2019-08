AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp fallen weiter - Viel Negatives eingepreist

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei Thyssenkrupp nehmen Anleger kurz vor dem Quartalsbericht eine immer reserviertere Haltung an den Tag.



Der Kurs der Aktie büßte am Montag als größter Verlierer im Dax 3,8 Prozent auf 10,58 Euro ein und fiel damit auf ein weiteres Tief seit Sommer 2003. Der Industriekonzern legt an diesem Donnerstag den Bericht zum dritten Geschäftsquartal vor.

Etliche Analysten hatten zuletzt bezweifelt, dass die Essener das Gewinnziel für das Geschäftsjahr 2018/2019 werden halten können. Dirk Schlamp von der DZ Bank hatte jüngst angemerkt, dass an der Börse bereits eine Senkung des Ziels für den operativen Gewinn (Ebit) um bis zu 25 Prozent eingepreist sei./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------