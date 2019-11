AKTIE IM FOKUS: Thyssenkrupp bauen Gewinne aus - Kone-Anzahlung für Elevators?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Neue Meldungen zur voranschreitenden Restrukturierung bei Thyssenkrupp kommen am Dienstag bei den Anlegern positiv an.



So nehmen die Essener Kreisen zufolge die Industrial-Solutions-Sparte unter die Lupe. Zusätzlichen Rückenwind erhielten die Papiere dann laut einem Händler von einem Medienbericht, demzufolge Thyssenkrupp mit dem Interessenten Kone über eine Vorab-Zahlung für die Aufzugssparte rede. Zuletzt bauten sie ihr Plus auf 3,5 Prozent aus.

Bezüglich Industrial Solutions hatte es am Morgen in einem Kreise-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg geheißen, Thyssenkrupp habe die US-Bank Citigroup mit einer Untersuchung der Möglichkeiten beauftragt. Der Commerzbank-Experte Ingo-Martin Schachel hält die Gerüchte für glaubwürdig. Er glaubt jedoch, dass nicht der komplette Geschäftsbereich rund um industrielle Anlagen und Systeme bei möglichen Käufern gefragt sein wird. Wahrscheinlicher seien kleinere Teilverkäufe.

Zur Mittagszeiten erhielten die Papiere dann zusätzlichen Rückenwind von neuen Spekulationen um die umworbene Aufzugssparte, die als Ertragsperle des Konzerns gilt. Der Konzern führe derzeit Gespräche mit dem Kone über eine milliardenschwere Vorabzahlung, hieß es laut einem Händler in einem Medienbericht. Diese könnte dann angerechnet werden, sollte ein Verkauf an den Konkurrenten über die Bühne gehen. Im Oktober hieß es noch, Kone habe relativ wenig für die Sparte geboten./tih/mis