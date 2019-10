AKTIE IM FOKUS: Tesla ziehen vorbörslich an - Überrascht mit Quartalsgewinn

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Der überraschende Sprung in die Gewinnzone hat die Aktien von Tesla im vorbörslichen Handel am Donnerstag auf das Niveau von Anfang März gehievt.



Zuletzt zogen die Papiere des US-Elektroautobauers um gut 18 Prozent auf knapp 302 US-Dollar an.

Analysten reagieren positiv, aber nicht euphorisch. Christopher Eberle von der Investmentbank Nomura bezeichnete den Geschäftsbericht als möglichen Wendepunkt aus Sicht von Investoren. Der Experte Joseph Spak vom Analysehaus RBC schrieb: Kein Wachstum, aber Kostenkontrolle - das klinge ganz nach einem normalen Autobauer. Das dritte Quartal sei zwar besser als erwartet gewesen, die positive Kursreaktion hält er aber für überzogen./la/fba

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------