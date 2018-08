AKTIE im FOKUS: Tesla springen hoch - Arabischer Staatsfonds und Musk-Tweet

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Tesla sind am Dienstag in zwei Schüben nach oben gesprungen.



Zuletzt lagen die Anteilscheine knapp 6 Prozent im Plus bei 362,2163 Dollar. In der Spitze waren die Papiere um gut 8,5 Prozent in die Höhe geschnellt.

Zunächst sorgte eine Meldung der "Financial Times" für Furore, wonach der saudi-arabische Staatsfonds bis zu 5 Prozent an dem Elektroautobauer halte. Dann wurde Börsianern zufolge ein angeblicher Tweet von Unternehmensgründer Elon Musk herumgereicht, wonach dieser erwäge, die Firma wieder von der Börse zu nehmen - wenn der Aktienkurs bei 420 US-Dollar stehe. Die Finanzierung des Deals sei gesichert.

Bereits am vergangenen Donnerstag hatten sich Tesla-Anleger vom gezeigten Optimismus des Konzernchefs Elon Musk anstecken lassen und die Papiere in die Höhe getrieben. Die schwierige Produktion des Hoffnungsträgers Model 3 solle endlich richtig Fahrt aufnehmen und Gewinne abwerfen, hatte dieser gesagt./la/he