AKTIE IM FOKUS: Tesla setzen sich an die Spitze des Nasdaq 100

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Unterstützung der Aktionäre für den Tesla -Chef Elon Musk und dessen Aussagen zum Model 3 haben die Aktien des Herstellers von Elektrofahrzeugen am Mittwoch stark nach oben getrieben.



Sie verteuerten sich um 5,28 Prozent auf 306,3753 US-Dollar und lagen mit großem Abstand an der Spitze des Technologie-Index Nasdaq 100 .

Musk hatte sich auf der Hauptversammlung am Vortag zuversichtlich gezeigt, die Fertigungsziele beim Hoffungsträger Model 3 zur Jahresmitte zu erreichen. "Tesla hat seit der Markteinführung des Model 3 im vergangenen Jahr Probleme mit der Produktion. Eine dritte Fertigungslinie dürfte helfen, um die Produktion in diesem Monat anzukurbeln", schrieb Analyst Janardan Menon vom Broker Liberum./bek/jha/

