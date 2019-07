AKTIE IM FOKUS: Tesla schnellen nach Auslieferungsrekord in die Höhe

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein neuer Auslieferungsrekord im zweiten Quartal hat die Aktien von Tesla am Mittwoch auf das höchste Niveau seit Mitte Mai gehievt.



In der Spitze waren die Papiere um knapp 7,6 Prozent in die Höhe geschnellt. Zuletzt stand noch ein Plus von 5,4 Prozent auf 236,67 US-Dollar zu Buche.

Nachdem Teslas Auslieferungen im Vorquartal überraschend kräftig gesunken waren, war der Aktienkurs stark unter Druck geraten. Die jetzt vorgelegten Zahlen waren mit Spannung erwartet worden, um zu sehen, ob das schwache Vorquartal nur ein Ausrutscher war.

Analysten äußerten sich denn auch überwiegend positiv. Die Auslieferungszahlen sollten Sorgen bezüglich der kurzfristigen Liquidität von Tesla mindern, schrieb etwa der Experte Toni Sacconaghi von Bernstein Research. Allerdings lasse die zunehmende Konkurrenz den Wettbewerbsvorteil zunehmend schmelzen, mahnte David Tamberrino von der US-Investmentbank Goldman Sachs./la/he