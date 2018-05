AKTIE IM FOKUS: Tesla im Rückwärtsgang - Aussicht auf Managementumbau

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine von Konzernchef Elon Musk angekündigter Managementumbau hat am Montag die Anleger von Tesla beunruhigt.



Die Papiere des Elektroautobauers fielen in New York zuletzt um etwa 2 Prozent. Aus einer Kurzmitteilung von Musk an die Mitarbeiter geht hervor, dass die Führungsstruktur geändert werden soll, um die Kommunikation zu verbessern, Funktionen zu kombinieren und Aktivitäten loszuwerden, die laut Musk nicht "entscheidend für den Erfolg" des Unternehmens seien.