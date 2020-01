AKTIE IM FOKUS: Tesla-Rekordrally geht weiter - Schlussquartal überrascht

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Rekordrally bei Tesla setzt sich im neuen Jahr dank positiver Auslieferungszahlen ungebremst fort.



Nach dem erstmaligen Sprung über die 400-Dollar-Marke kurz vor Weihnachten festigten die Aktien dieses Niveau am Freitag, indem sie erstmals über 440 US-Dollar gehandelt wurden. Zuletzt betrug das Plus 3,7 Prozent auf 447 Dollar. Im Oktober waren sie noch zu 250 Dollar zu haben gewesen, seitdem haben sie 78 Prozent gewonnen. Fast die Hälfte dieses Anstiegs verbuchten sie seit Mitte Dezember.

Während der Gesamtmarkt am Freitag unter dem Konflikt der USA mit dem Iran litt, profitierten die Aktien des Elektroautobauers von besser als erwarteten Auslieferungen im vierten Quartal. In den drei Monaten bis Ende Dezember wurden weltweit 112 000 Autos an die Kundschaft übergeben, wie Tesla am Freitag in Palo Alto mitteilte. Der Großteil entfiel auf das Model 3, mit dem die Firma von Tech-Milliardär Elon Musk den Massenmarkt erobern will. Tesla hat seine Jahresziele damit doch noch erreicht./tih/he