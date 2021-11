AKTIE IM FOKUS: Tesla-Chef irritiert die Anleger – Rekordrally unterbrochen

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX) – Die Rekordrally der vergangenen Tage ist am Dienstag bei Tesla vorerst unterbrochen worden. Am Vortag waren die Aktien – bereinigt um Aktiensplits – noch erstmals über der Marke von 1200 US-Dollar gehandelt worden, nun ging es für sie um drei Prozent zurück. Für die Verwirrung hatte Tesla -Chef Elon Musk mit einem Tweet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung