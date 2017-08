AKTIE IM FOKUS: Tesco auf Platz eins im FTSE-100 nach starkem Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco plc":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Tesco haben sich am Dienstag mit einem Plus von 3,3 Prozent an die Spitze des FTSE-100-Index gesetzte.



Monatlichen Erhebungen der Marktforscher Kantar Worldpanel und Nielsen zufolge hat der Lebensmittelhändler beim Absatz zuletzt stark abgeschnitten. Der Aktienkurs erlebte daraufhin den größten Tagesgewinn in mehr als einem Monat.

Von den vier "Großen" der Branche - Tesco, Morrisons, Sainsbury's und Asda - sei Tesco am stärksten gewachsen, schrieb das Researchhaus Shore Capital Markets in einer Branchenstudie. Der Analyst Bruno Monteyne von Bernstein rechnet damit, dass sich die Stärke von Tesco auch in den künftigen Quartalsberichten widerspiegelt./bek/he