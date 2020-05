AKTIE IM FOKUS: Telefonica Deutschland macht Crash-Verluste mehr als wett

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Telefonica Deutschland sind am Mittwoch nach dem Quartalsbericht des Telekomanbieters auf den höchsten Stand seit Januar geklettert.



In der Spitze gewannen sie 5,8 Prozent auf 2,799 Euro hinzu. Zuletzt schrumpfte der Aufschlag aber auf 2,2 Prozent.

Die Verluste infolge des weltweiten Ausverkaufs an den Börsen haben die Papiere damit mehr als aufgeholt. Waren sie in dieser Phase um ein Drittel eingebrochen, so haben sie seit dem Tief von Mitte März um fast 57 Prozent zugelegt.

Das Unternehmen habe im ersten Quartal unter anderem von regulatorischen Effekten profitiert, merkte Analyst Ulrich Rathe von Jefferies an. Der Umsatz liege dank hoher Handy-Verkäufe um 3,2 Prozent über der Markterwartung./bek/jha/

