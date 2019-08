AKTIE IM FOKUS: Tele Columbus steigen - Goldman: Zahlen sorgen für Zuversicht

Weitere Suchergebnisse zu "Tele Columbus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Tele Columbus haben am Mittwoch im vorbörslichen Handel kräftig zugelegt.



Auf Tradegate zog der Kurs um knapp sechs Prozent auf 2,02 Euro an. Nach einem Kurseinbruch von Anfang Dezember 2018 bis Ende Mai hatten sich die Papiere zuletzt an der Marke von 2 Euro stabilisiert.

Der Kabelnetz- und Telekomanbieter dürfte mit den Ergebnissen bei den Anlegern hinsichtlich des Wachstums aus eigener Kraft für Zuversicht gesorgt haben, schrieb Analyst Andrew Lee von Goldman Sachs in einer ersten Reaktion. Die Zahl der neuen Kunden im Breitbandgeschäft und beim Premium-TV habe sich verbessert. Derweil stehe das Unternehmen auch als Übernahmekandidat im Fokus, zumal United Internet mit 30 Prozent an Tele Columbus beteiligt sei./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------