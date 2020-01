AKTIE IM FOKUS: Technik und Investitionspläne des Bundes schieben Vossloh an

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Eisenbahntechnik-Unternehmens Vossloh haben sich am Mittwoch mit plus 5,46 Prozent auf 38,60 Euro an die Spitze im SDax gesetzt.



Schub verlieh die Charttechnik. So gelang es den Papieren, mit in der Spitze 39,00 Euro die Zwischenhochs seit August zu überwinden.

Vossloh ist seit dem 8. Januar wieder im Nebenwerteindex SDax , wo sie die Online-Bank Comdirect ersetzt hatten. Eine Index-Mitgliedschaft sorgt in der Regel bei Investoren für mehr Aufmerksamkeit.

Vor allem aber gilt Vossloh als Profiteur der Investitionspläne des Bundes in die Infrastruktur. Gemeinsam mit der Bahn steckt der Bund in den kommenden zehn Jahren 86 Milliarden Euro und damit so viel Geld wie nie zuvor in die Sanierung des zum Teil maroden Schienennetzes. Bahninfrastruktur ist das Kerngeschäft von Vossloh. Zum Produktangebot zählen etwa Schienenbefestigungssysteme und Betonschwellen./ajx/jha/

